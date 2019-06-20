Небезпечну яму біля гімназії №315 таки прикрили. | Дарниця.org

Небезпечну яму біля гімназії №315 таки прикрили.

Розміщено Чтв, 20/06/2019 - 17:39

Ще на початку травня 2018 року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював виявлену небезпечну відкриту «ємність», на пішохідній алеї між гімназією №315, дитсадком №314 («Капітошка») та житловим будинком по вул. Драгоманова, 23б. У темний час доби людина могла трохи оступитися від тротуару та просто провалитися у технічну яму!

На жаль, кілька місяців потому, станом на 07 липня 2018 року - ситуація лишалася без змін…

Усвідомлюючи бездіяльність влади, громадська організація звернулася офіційним листом до мера Києва Кличка – з проханням приведення ємності до належного безпечного технічного стану.

І ось, нарешті, надійшла відповідь! Так, Департамент транспортної інфраструктури (КМДА) повідомив про те, що працівники КП «Київміськсвітло» встановили на технологічний колодязь мережі зовнішнього освітлення нову кришку, замість відсутньої!

Звісно, ми вирішили переконатися у достовірності інформації. Як бачимо - проблему таки вирішено

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