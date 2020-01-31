«Не оставляйте личные вещи в личных шкафчиках, администрация не несёт ответсвенности за них Пользуйтесь ячейками хранения». | Дарниця.org

«Не оставляйте личные вещи в личных шкафчиках, администрация не несёт ответсвенности за них Пользуйтесь ячейками хранения».

Розміщено Птн, 31/01/2020 - 19:51

Если при посещении спортклубов #спортлайф #спортлайфосокорки вы пользуетесь ячейками для хранения, вы точно часто слышите от администрации (да да, это та самая фраза): «не оставляйте личные вещи в личных шкафчиках, администрация не несёт ответсвенности за них Пользуйтесь ячейками хранения».
Как оказалось, за ячейки #sportlife тоже не несёт отвественности?
Вечером, 17.01.2020 г. между 16 и 17.00 из ячейки хранения в клубе #sportlife в Киеве на Днепровской набережной,26 л были украдены личные вещи: телефоны, документы, ювелирные изделия, ключи от машины, банковские карточки и большая сумма денег наличными.

Посторонний человек свободно подошёл к комнате с ячейками и потратив 20! Минут вскрыл несколько ячеек. Ни кто ни слова ему не сказал.

Администрация клуба не обращала на мою проблему внимания до приезда полиции, после сразу же заявили о том, что «договор надо читать внимательнее», они вообще не за что не несут ответсвенности.

Закрадываются мысли о том, что кто-то из работников клуба в говоре с преступниками.

#національонаполіція разбирается. Открыто уголовное дело.

Если кто найдёт документы на имя Тарас Костюченко, буду благодарен за возвращение.

Источник: FB

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