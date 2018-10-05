Не оставляйте домашних питомцев в автомобиле

В среду, 3 октября, на Позняках неизвестные похитили шпица по кличке Гуччи.

По словам хозяйки, инцидент произошел около 20:30 на Проспекте Григоренко, 32д, возле магазина "Баул". В автомобиле она оставила своего шпица, однако когда вернулась обратно - там его уже не обнаружила.

- По камерам видно, что люди, которые украли собаку, были на черной Mazda 3, - пишет она.

Кроме того, она добавила, что машину взломали, считав код. А полиция на вызов не прибыла даже спустя день.

Гуччи был одет в велюровый комбинезон. Всем, кто поделится с ней информацией об автомобиле или местоположении питомца, она обещает вознаграждение. Звонить просят по номеру 093 578 20 22.

Источник: kiev.vgorode.ua