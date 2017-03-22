Навколо озера «Срібнил Кіл» з'явиться парк | Дарниця.org

Навколо озера «Срібнил Кіл» з'явиться парк

Розміщено Срд, 03/22/2017 - 23:08

Між проспектом Бажана і вулицею Срібнокільська хочуть створити парк. Про це стало відомо з відповідного проекту рішення, опублікованого на сайті Київради. « проекті рішення йдеться про створення парку відпочинку на земельній ділянці орієнтовною площею 7,54 га, розташованої між пр-т Бажана і вул. Срібнокільська навколо озера Срібний Кіл. 

Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району належить здійснити заходи щодо оформлення права постійного землекористування земельною ділянкою, за місяць оформити державну реєстрацію, а КО «Київзеленбуд» - зайнятися благоустроєм території парку.

Пізніше, 02 березня Київрада підтримала даний проект рішення про створення парку навколо озера Срібний Кіл. У проекті передбачено, що з метою охорони зелених насаджень та збереження рекреаційної цінності території, парку нададуть особливий статус, оскільки після чисельних звернень киян та засідань робочих груп Київради було прийнято рішення зупинити засипання озера піском та захаращення території відходами. Окрім того, створення парку унеможливлює самозахоплення даної території недобросовісними забудовниками, які раніше намагалися розгорнути там будівельні роботи і перекрити дарничанам доступ до води.

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