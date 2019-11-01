Навіщо мешканцям на Ревуцького, 23 потрібен величезний хрест на подвір’ї?
Біля житлового будинку по вул. Ревуцького 23, на зеленій зоні невідомі встановили релігійний хрест.
Ймовірно, ніяких дозволів на те відповідними установами не видавалося.
Мешканці в свою чергу дивуються: навіщо їм щодня споглядати зі своїх квартир на хрест, хто його встановив, навіщо і з якої нагоди?
Вочевидь, поява хреста якось пов’язана з діяльністю цього закладу. Якщо це справа рук працівників трапезної – цікаво дізнатися про наявність дозвільних документів.
Нагадаємо, даний випадок не поодинокий у Дарницькому районі – на прибережній території озера «Сонячне» самовільно встановили аналогічний хрест, без жодних дозволів і рішень.
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