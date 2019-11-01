Навіщо мешканцям на Ревуцького, 23 потрібен величезний хрест на подвір’ї? | Дарниця.org

Навіщо мешканцям на Ревуцького, 23 потрібен величезний хрест на подвір’ї?

Розміщено Птн, 01/11/2019 - 15:21

Біля житлового будинку по вул. Ревуцького 23, на зеленій зоні невідомі встановили релігійний хрест.

Ймовірно, ніяких дозволів на те відповідними установами не видавалося.

Мешканці в свою чергу дивуються: навіщо їм щодня споглядати зі своїх квартир на хрест, хто його встановив, навіщо і з якої нагоди?

Вочевидь, поява хреста якось пов’язана з діяльністю цього закладу. Якщо це справа рук працівників трапезної – цікаво дізнатися про наявність дозвільних документів.

Нагадаємо, даний випадок не поодинокий у Дарницькому районі – на прибережній території озера «Сонячне» самовільно встановили аналогічний хрест, без жодних дозволів і рішень.

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