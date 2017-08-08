Наступного року Дарницьку ТЕЦ модернізують

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «Євро-Реконструкція». Дана програма передбачає модернізацію обладнання на Дарницькій ТЕЦ, що сприятиме вирішенню екологічних проблем, викликаних роботою об’єкту - про це за результатами засідання комісії повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зам Кличка зауважив, що у рамках інвестиційної програми планується придбати устаткування, розробити технічну документацію та пройти комплексну державну експертизу із отримання дозволу на встановлення електрофільтру на котлоагрегаті № 6, а також розробити робочий проект реконструкції системи шлаковідведення котлоагрегатів № 5, 6, 7, 8, 9.

За його прогнозами, вже у травні наступного року електрофільтр буде встановлений. У перспективі ТОВ «Євро-Реконструкція», планує збудувати закритий склад сухої золи та приступити до рекультивації золошлаковідвалу, відомого як озеро «Гарячка». Передбачаэться, що оснащення ТЕЦ системою відведення шлаків вирішить питання шкідливих викидів у повітря: «Модернізація обладнання ТЕЦ є лише частиною того плану дій, що дозволить ліквідувати негативні екологічні наслідки функціонування теплоелектроцентралі. Виконання цих робіт здійснюватиметься за рахунок збільшення суми інвестиційної програми ТОВ «Євро-Реконструкція», та не спричинить збільшення тарифу на електроенергію для киян», – пообіцяв чиновник.

Нагадаємо: Дарницька ТЕЦ — теплоелектроцентраль у Дарницькому районі. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8% житлової площі Києва (4,5 млн кв. метрів, або 1036 житлових будинків і понад 120 шкіл і медустанов). Від її роботи залежить комфорт 270 тисяч жителів Лівобережжя. 840 Гкал/год теплоенергії відпускається з гарячою водою, 240 Гкал/год — з парою промислового відбору турбін.

Основне обладнання станції: чотири турбоагрегати потужністю по 25 МВт — перша черга, три турбоагрегати по 50 МВт — друга черга, та п'ять котлоагрегатів продуктивністю по 220 т/г пари.

У зв'язку з фізичними та моральним зносом перших чотирьох турбін ПТ-25-90 потужністю по 25 МВт кожна, вони були демонтовані.

Котлоагрегати станційні № 1 та № 2 реконструйовані на виключно водогрійні.

Основне паливо — донецьке вугілля АШ, буферне — природний газ.

Проект станції був розроблений Київським відділенням інституту «Теплоелектропроект», проект виявився настільки вдалим для свого часу, що був прийнятий при проектуванні 16 електростанцій в нашій країні і за кордоном.

Збудована двома чергами. Перша в 1954 р., друга в 1965 році.

На станції діє програма модернізації до 2020 року, планується провести реконструкцію і збільшити встановлену потужність ТЕЦ за рахунок будівництва трьох блоків парогазових установок фірми «Siemens» потужністю по 47 МВт кожен.

З 2012 року власником Дарницької ТЕЦ є ТОВ «Євро-Реконструкція».