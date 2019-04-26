Народний депутат України провів Дарницький Освітній Форум.

Дарницький район – один з найбільших районів міста Києва із найщільнішою забудовою. За офіційними даними в Дарниці станом на 01 січня 2019 року проживає 343 384 особи, понад 90 000 – діти. Кількість комунальних загальноосвітніх закладів – 41, кількість приватних загальноосвітніх закладів – 4. Кількість учнів станом на кінець 2018/19 навчального року – 43 063. Тому питання забезпечення дітей місцями в школах та дитячих садках має стати одним із найпріорітетніших питань для влади міста Києва.

Про цю та інші проблеми Дарниці говорили 19 квітня, під час Дарницького Освітнього Форуму. Ініціатором та організатором Форуму виступив народний депутат України Віталій Сташук.

У Форумі взяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, представники КМДА, голова Дарницької РДА Сергій Левада, керівники навчальних закладів та представники батьківської громади шкіл Дарницького району.

Форум був присвячений обговоренню реалізації ключової реформи Міністерства освіти і науки України – Нової української школи (НУШ) – на прикладі загальноосвітніх закладів району та пошуку шляхів вирішення головних освітніх проблем Дарниці. Зокрема, одній з найгостріших – забезпеченню дітей місцями у школах та садках. На сьогодні це питання є одним із головних питань системи освіти Дарниці й усього міста Києва.

«На Форумі ми говоримо про ті проблеми, що стосуються не тільки сьогоднішнього, але й завтрашнього днів. Так, реформа освіти відбувається, нещодавно розпочала працювати Нова українська школа. Але впродовж останніх років у зв’язку з інтенсивним будівництвом багатоквартирних будинків у Дарницькому районі спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості дітей і ми мусимо констатувати, що на сьогодні у нас катастрофа з місцями в школах і дитячих садках нашого району», – наголосив Віталій Сташук.

Також депутат зазначив, що станом на теперішній час найбільш загострена ситуація із забезпеченням мешканців Дарницького району місцями у закладах освіти спостерігається у мікрорайонах «Позняки», «Осокорки – Північні», «Осокорки – Центральні», «Бортничі».

Перша частина Форуму була присвячена реалізації реформи освіти. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич представила короткий огляд реформи, відповіла на питання директорів та батьківської громади.

Міністр наголосила, що завдяки новій реформі збільшиться фінансування в освіту, вчителя пройдуть перепідготовку та створять новий освітній простір

Під час свого виступу Лілія Гриневич також зазначила, що проблему із переповненням закладів освіти та відсутністю місць потрібно вирішувати комплексно і негайно.

«Зараз Дарницький район має справді трагічну ситуацію. Тому що ми у цьому перевантаженому районі будемо ще й переводити дітей у другу зміну, де в нас, крім того, є величезні класи. Цю проблему треба комплексно вирішувати. Вона накопичувалась багато років… Тому, мабуть, місту Києву і Дарницькому району потрібен окремий план реалізації того, як ми виходимо з цієї ситуації, за рахунок чого. Для нас це реальна проблема, яка загрожує якості навчання дітей, загальному громадському спокою в районі, а також умовам, у яких мають працювати вчителі», – сказала вона.

Після виступу Міністр нагородила грамотами вчителів початкових класів, які активно впроваджують НУШ в Дарницькому районі.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що Дарниця з усіх десяти районів міста є найскладнішим з точки зору соціально-освітньої інфраструктури.

«Ця проблема виникла 15 років тому. Зараз вона має свої наслідки. Ми почали їх зупиняти у 2014 році. І зараз докладаємо максимум зусиль. Я хочу запевнити, що усвідомлення проблеми є на всіх рівнях міста. На це потрібні час і терпіння», – сказав заступник голови КМДА.

Начальник управління освіти Дарницького району Євгенія Списовська надала інформацію про інтенсивну забудову окремих мікрорайонів Дарниці та ризики щодо забезпечення якісних умов для здобуття освіти станом на квітень 2019 року.

Голова Дарницької РДА Сергій Левада зазначив, що Дарницький район є одним із найбільш щільно забудованих районів міста Києва. На даний час він особисто здійснює моніторинг району з метою визначення місць для будівництва нових закладів освіти.

В обговоренні також активну участь взяли директори шкіл та батьківська громада, які наголосили, що для ефективного впровадження освітньої реформи необхідно негайно будувати нові школи в Дарниці.

За наслідками обговорення освітніх проблем району організатор заходу народний депутат України Віталій Сташук запропонував учасникам підтримати проект Резолюції щодо негайного схвалення рішень Київською міською радою по фінансуванню проектів будівництва та реконструкції шкіл та дитячих садочків у Дарницькому районі міста Києва.

«Я ініціюю Місцеву ініціативу щодо будівництва нових та реконструкції існуючих шкіл та садочків. Пропоную підтримати резолюцію освітнього Форуму. Я буду займатись збором підписів під цією ініціативою. Нам потрібні тисячі підписів. Попереду складна робота з депутатським корпусом і я буду виступати на сесії Київради. Київські депутати мають усвідомлювати, що найбільша проблема тут, в Дарниці. Тому найбільше грошей мають прийти сюди. Кошти потрібні вже зараз. Я, в свою чергу, буду робити все, щоб міська влада зрозуміла – фінансувати освіту в Дарниці потрібно негайно. Час будувати школи і садочки», – наголосив Віталій Сташук.

Резолюція була підтримана усіма учасниками Форуму.