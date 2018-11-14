Наркоторговці вже не гребують псувати витвори мистецтва
Один з найоригінальніших муралів Дарницького району – балерину, що танцює на бомбі (пр-т Бажана, 7) зіпсували зловмисники своєю потворною рекламою наркотичних засобів
Інформація: мурал має назву «Instability» (Нестабільність)
Стінопис «Instability» на проспекті Миколи Бажана, 7 був намальований у 2016 році грецьким художником INO в рамках арт-проекту Art United Us. Цей чудовий малюнок сильно відрізняється від добре знайомих нам яскравих муралів своєю сіро-чорною гаммою.
Художник – INO
Арт-проект – Art United Us
Ініціатор створення – Гео Лерос (City Art), Ірина Каніщева (352walls), Володимир Манжос (Interesni Kazki), Ілля Сагайдак (Dynamic Urban Culture Kyiv)
Рік створення – 2016
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