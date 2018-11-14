Наркоторговці вже не гребують псувати витвори мистецтва

Один з найоригінальніших муралів Дарницького району – балерину, що танцює на бомбі (пр-т Бажана, 7) зіпсували зловмисники своєю потворною рекламою наркотичних засобів

Інформація: мурал має назву «Instability» (Нестабільність)

Стінопис «Instability» на проспекті Миколи Бажана, 7 був намальований у 2016 році грецьким художником INO в рамках арт-проекту Art United Us. Цей чудовий малюнок сильно відрізняється від добре знайомих нам яскравих муралів своєю сіро-чорною гаммою.

Художник – INO

Арт-проект – Art United Us

Ініціатор створення – Гео Лерос (City Art), Ірина Каніщева (352walls), Володимир Манжос (Interesni Kazki), Ілля Сагайдак (Dynamic Urban Culture Kyiv)

Рік створення – 2016