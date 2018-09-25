Наркоман за кермом влаштував масову аварію

22 вересня на перехресті Харківського шосе та вул. Тростянецької під час переслідування патрульною поліцією автомобіля Lanos сталася масштабна аварія

Все почалося з того, що водія Lanos зупинили поліцейські, бо чоловік неадекватно поводив себе на дорозі. Попросили його пред'явити документи, але водій почав тікати. Під час переслідування втікача зі сторони Харківської площі, водій намагався проскочити перехрестя на червоне світло світлофора, де в цей час по Тростянецькій їхав Ford, з яким той і здійснив перше зіткнення. Після чого вже некерований транспортний засіб вилетів боком на зустрічну смугу та врізався в автомобілі, що стояли на червоний сигнал світлофора, де перевернувся й таким чином закінчив свою «героїчну втечу».

Під час перекидання Lanos врізався у автомобілі Škoda та Mitsubishi, що далі зіткнулася з Toyota Land Cruiser Prado. Перехожі допомогли водіям розтягнути у безпечне місце розтрощені автівки, щоб уникнути можливого загоряння палива, що почало витікати з Daewoo.

На місце події прибули поліцейські, медики, рятувальники ДСНС. Останні запобігли можливому загорянню займистої речовини.

Внаслідок аварії в непритомному стані було госпіталізовано жінку з переднього сидіння Mitsubishi, що прийнявна себе основний удар.

Під час огляду автомобіля Lanos, в салоні знайшли невеликий пакетик, в якому знаходилась біла речовина схожа на наркотики а неподалік був знайдений зв'язаний кущ коноплі, що, очевидно, вилетів з автівки втікача.

Внаслідок ДТП утворився затор в усіх напрямках перехрестя.