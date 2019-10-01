Нардепи Дарницького району від «Слуги Народу» Максим Перебийніс і Леся Забуранна почали приймати мешканців.

Так, 24 вересня народний депутат України по одномандатному виборчому округу №212 Максим Перебийніс провів особистий прийом громадян безпосередньо у Дарницькій райдержадміністрації.

Під час прийому мешканці порушували теми про будівництво соціальних об’єктів, захист ветеранів АТО, будівництво монументу пам’яті героям російсько-української війни, проблеми забудов, екологічні питання, пов’язані з БСА, сміттєспалювальним заводом «Енергія» тощо.

«Під час сьогоднішнього прийому я поспілкувався майже з п'ятдесятьма людьми. Радий, що жителі району проявили таку активність та ініціативу. Зараз ми з командою маємо обробити інформацію, яку отримали», - зазначив нардеп.

Згодом, 27 вересня відбувся подвійний, «спільний» прийом двох народних обранців Дарницького району: нардепа по одномандатному виборчому округу №212 Максима Перебийніса та нардепа по одномандатному виборчому округу №216 Лесі Забуранної.

Щоправда, останній нардеп особисто не з’явився – прийомом громадян займалися його помічники.

Але черга людей до депутатів Верховної Ради України починалася ще у коридорі адміністрації.

У більшості випадків люди просили врегулювати питання житлово-комунального характеру. Ремонти доріг, питання благоустрою вулиць, сміття, житлового фонду, ведення підприємницької діяльності, а також звернення з приводу екологічної ситуації у районі, будівництва нових закладів освіти, надання юридичних консультацій та правової допомоги з різних життєвих ситуацій.

Серед тих, хто звернувся за допомогою і юридичними консультаціями, були і представники екопарку «Осокорки», які презентували народним депутатам ключові пріоритети у питанні створення ландшафтного природного парку на Осокорках, замість забудови понад 200 га. озер, заливних луків і боліт різними забудовниками.