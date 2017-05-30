Нардеп Віталій Сташук звітує перед дарничанами | Дарниця.org

Нардеп Віталій Сташук звітує перед дарничанами

Розміщено Втр, 05/30/2017 - 15:16

Кілька тижнів тому районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про робочий візит народного депутата України Віталія Сташука до Бортницької станції аерації. Нагадаємо, основна мета візиту – нинішній стан проведення всіх підготовчих робіт по реконструкції очисних споруд.

У підсумку, нардеп Віталій Сташук організував тематичні зустрічі-звіти на тему «Головний екологічний проект Дарниці: стан та перспективи». 

Народний обранець станом на 30 травня вже провів 6 зустрічей із мешканцями, що відбулися у навчальних закладах району.

На даних заходах нардеп звітував перед дарничанами про угоду з Урядом Японії щодо фінансування повної реконструкції БСА, нинішній стан функціонування станції, процес підготовчих робіт та перспективи майбутньої реконструкції, окрім того відповідаючи на запитання присутніх щодо нагальних проблем району. 

Графік зустрічей Віталія Сташука з мешканцями додається

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