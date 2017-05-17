Нардеп Віталій Сташук відвідав Бортницьку станцію аерації

13 травня народний депутат України Віталій Сташук із робочим візитом відвідав Бортницьку станцію аерації (вул. Колекторна, 1).

Мета – контроль проекту реконструкції очисних споруд.

Вичерпна інформація щодо процесу виконання вищезгаданих робіт була надана заступником директора департаменту експлуатації каналізаційного господарства – начальником БСА Володимиром Бражником та директором дирекції по реконструкції Олегом Лисюком. Також, на зустрічі були присутні члени Громадської ради при Дарницькій РДА.

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Слід зауважити, що Віталій Сташук постійно переймається питанням реконструкції Бортницької станції аерації – ще у 2015 році нардеп відвідував БСА щодо даного питання.

Як зазначав раніше народний обранець: «Уряд працює над ефективним покроковим запровадженням масштабного та важливого для всієї країни проекту з реконструкції станції аерації у Бортничах». Коментуючи договір з Японією про надання кредиту в 901 мільйон доларів на модернізацію БСА, депутат зазначив, що лише безперебійна робота та чітка координація дій усіх гілок влади дадуть можливість забезпечити виконання всіх етапів проекту ефективно та вчасно. Станція потребує невідкладної докорінної модернізації.

Про результати вищезгаданого візиту, народний депутат України Віталій Сташук планує ознайомити громадськість на відповідних зустрічах, що плануються вже наближчим часом. Слідкуйте за анонсами на сайті «Дарниця.org»!

Нагадаємо, що в результаті реалізації проекту реконструкції БСА, з’являться додаткові технологічні лінії, процес обробки стічних вод і осаду стане більш глибокий, а сама станція стане компактнішою. Площа основного виробництва БСА з існуючих на сьогодні 151 га скоротиться до 120 га, що дасть можливість збільшити відстань від БСА до житлової забудови Києва орієнтовно на 1 км.

Проект складається з двох черг будівництва, в кожній з яких по 5 пускових комплексів.

Перший пусковий комплекс передбачає виконання робіт на спорудах механічного очищення та первинних очисних спорудах Блоку 2 і Блоку 3, реконструкцію існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 2 та реконструкцію частини існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 3, а також буде впроваджено заходи з деодорації повітря, а отже – вирішено питання з розповсюдженням неприємного запаху.

Другий пусковий комплекс передбачає облаштування гравітаційного згущувача осаду, споруд для механічного згущування та зневоднення осаду, адміністративної будівлі і будівлі лабораторії.

Третій пусковий комплекс передбачає влаштування установок для термоутилізації мулу.

Четвертий пусковий комплекс передбачає будівництво нових споруд механічного очищення, первинних та вторинних очисних і споруд доочищення та дезінфекції для першого блоку.

П'ятий пусковий комплекс включає роботи з підготовки майданчику для реалізації пускових комплексів з 1 по 4.

Шостий та сьомий пускові комплекси передбачають реконструкцію каналізаційних насосних станції «Позняки» та «Правобережна» з влаштуванням систем дезодорації повітря.

Восьмий та дев’ятий пускові комплекси передбачають будівництво нового першого блоку та реконструкцію споруд третього блоку станції.

Десятий пусковий комплекс передбачає реконструкцію магістрального каналу очисних стічних вод, розсіюючих випусків та будівництво автогосподарства і ремонтних цехів.