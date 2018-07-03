Нардеп Віталій Сташук та керівництво Дарницької РДА привітали іменинниць зі 100-річним ювілеєм | Дарниця.org

Нардеп Віталій Сташук та керівництво Дарницької РДА привітали іменинниць зі 100-річним ювілеєм

Submitted by admin on Wed, 03/07/2018 - 11:05

У день народження довгожителів Дарниці, 23 лютого особисто привітати ювілярів прибув народний депутат України Віталій Сташук, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник

Так, саме 23 лютого виповнилося 100 років відразу двом довгожителям нашого району - Таїсії Виноградовій та Анні Кравченко. Також, 95 років відзначила Катерина Стогній.

Почесні гості вручили вищезгаданим іменинницям подарунки та поспілкувалися у невимушеній атмосфері.

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