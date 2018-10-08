Напівзруйнований амфітеатр у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» нарешті відремонтують
Багатостраждальний і занедбаний амфітеатр у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» вже давно став місцем збору п’яниць і волоцюг, перетворившись з культурного об’єкту у публічну вбиральню.
Здавалося б так буде завжди, але нещодавно картина відверто здивувала: амфітеатр зазнає капітального ремонту! Вже розміщений відповідний інформаційний стенд. Замовник робіт – КП «УЗН Дарницького району».
Наразі тут працюють три робітника.
Завершення будівництва очікується у грудні поточного року.
Чекаємо з нетерпінням
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