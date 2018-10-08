Напівзруйнований амфітеатр у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» нарешті відремонтують | Дарниця.org

Напівзруйнований амфітеатр у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» нарешті відремонтують

Розміщено Пн, 08/10/2018 - 08:16

Багатостраждальний і занедбаний амфітеатр у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» вже давно став місцем збору п’яниць і волоцюг,  перетворившись з культурного об’єкту у публічну вбиральню.
Здавалося б так буде завжди, але нещодавно картина відверто здивувала: амфітеатр зазнає капітального ремонту! Вже розміщений відповідний інформаційний стенд. Замовник робіт – КП «УЗН Дарницького району».

Наразі тут працюють три робітника.

Завершення будівництва очікується у грудні поточного року.

Чекаємо з нетерпінням

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