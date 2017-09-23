НАБУ затримало і вже відпустило депутата Київради від Дарницького району Сергія Кримчака
13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали депутата Київської міської ради Сергія Кримчака та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 та ст.209 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, Сергій Кримчак організував злочинну схему заволодіння трьома земельними ділянками на вул. Толбухіна, загальною вартістю понад 3,5 млн грн.
Так, на думку детективів Бюро, суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі м. Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства.
Наразі детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють необхідні слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння земельними ділянками на території м. Києва.
До речі, розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.
На думку детективів Бюро, суть схеми полягала в тому, що посадовець доручив своєму родичу знайти осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки у Шевченківському районі м. Києва, що перебувають у комунальній власності, після чого ініціював включення до порядку денного згаданої Комісії Київської міської ради питання про виділення землі, а згодом – голосував за прийняття Київрадою рішення про передачу трьох земельних ділянок загальною площею 0,26 га безоплатно за підробленими документами у власність заздалегідь визначеним особам, про що останнім на той час не було відомо. Ці особи в подальшому перереєстрували право власності на землю згаданому родичу посадовця, який, в свою чергу, вніс ділянки до статутного фонду заснованого ним товариства. В подальшому, як з’ясувало слідство, корпоративні права згаданого товариства були відчужені на користь компанії-забудовника, яка у даний час здійснює будівництво багатоповерхового житлового будинку на території зазначених незаконно відчужених земельних ділянках. За домовленістю між компанією-забудовником та затриманим депутатом Київради останньому мала відійти частка прибутку від продажу квартир у збудованому будинку.
Пізніше, Солом'янський районний суд Києва призначив у вигляді запобіжного заходу депутату Київської міської ради Сергію Кримчаку заставу в розмірі 1,4 млн гривень.
Згодом стало відомо, що депутат Київради Сергій Кримчак таки вніс заставу в сумі 1,4 млн.грн. і вийшов зі слідчого ізолятора! Про це повідомив його адвокат Ігор Черезов.
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