На зеленом пятачке н Драгоманова согласовали новое строительство | Дарниця.org

На зеленом пятачке н Драгоманова согласовали новое строительство

Розміщено Срд, 27/05/2020 - 17:28

Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила ООО “Сити Премьер” проектирование строительства нежилого здания для обслуживания населения по ул. Драгоманова, 35/55. Здание собираются возвести на участке 0,4 га, на котором в 2017 году этот же застройщик построил 9-этажный дом. Соответствующий Детальный план территории (ДПТ) горсоветом еще не утвержден, его  безуспешно пытаются “протянуть” еще с 2018 года.

Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства нежилого здания для обслуживания населения по ул. Драгоманова, 35/55 в Дарницком районе Киева. Документ был опубликован в реестре ГУО лишь в середине апреля 2020 года.

Строительство планируется на участке площадью 0,4016 га (кадастровый номер 8000000000:90:002:0030). Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Функциональное назначение земля, на которой планируется строительство – территория жилой многоэтажной застройки, в соответствии с Генеральным планом Киева до 2020 года.

В ГУО отмечается, что граничная высота здания должна составлять 3,5 метра

Земельный участок по ул. Драгоманова, 35/55 был передан ООО “Сити Премьер” в долгосрочную аренду сроком на 10 лет решением Киевсовета от 10 сентября 2015 года № 1005/1869. Землю ООО передали для завершения строительства и эксплуатации многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания населения.

Источник: kievvlast.com.ua

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