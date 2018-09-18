На заводе «Энергия» проводят мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

На заводе «Энергия» и Дарницкой ТЭЦ проводят мероприятия по снижению негативного экологического воздействия на окружающую среду.

Как сообщил во время Международного экологического форума «Экология. Вызовы. Инновационные решения» зампредседателя КГГА Петр Пантелеев,.столица системно внедряет «План действий устойчивого энергетического развития Киева на 2018-2020 годы», предусматривающий модернизацию жилых зданий, системы тепло- и водоснабжения и водоотведения города, а также сокращение выбросов углекислого газа. Приоритетными направлениями развития столичного жилищно-коммунального хозяйства являются энергоэффективность и экологическая безопасность.

В частности, по его словам, на Дарницкой ТЭЦ проводится постепенная комплексная реконструкция газоочистного оборудования пылеугольных котлоагрегатов.

«Это позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ в воздух, снизить забор воды из р. Днепр и расход электроэнергии. Сейчас завершается установка первого из четырех электрофильтров», - уточнил он.

По словам чиновника, за четыре года выполнены значительные работы на мусоросжигательном заводе «Энергия».

«Построена перепонка между СТ «Позняки» и заводом «Энергия». Тепловая энергия, образующаяся в результате сжигания отходов, дает тепло и горячую воду жилым массивам «Позняки» и «Осокорки». Выполнен капремонт котлоагрегатов и замена электрофильтров, которые очищают дымовые газы от пыли. Реконструкция позволила снизить выбросы вредных веществ в атмосферу более чем вдвое (по сравнению с разрешенными нормами на выбросы загрязняющих веществ (менее 50 мг/куб. м). Планируется установка системы химической очистки дымовых газов», - добавил Пантелеев.

Источник: bigkiev.com.ua