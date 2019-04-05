На вул. Руденко чоловік викинувся з 16-го поверху.

Трагічний випадок стався 30 березня, близько 8:30 ранку.

За словами поліції, загиблий чоловік зі своїм другом розпивали спиртні напої. Після чого він викинувся з вікна 16-го поверху житлового будинку на вул. Лариси Руденко, 10. Сестра загиблого перебувала в стані шоку і відмовилася коментувати даний інцидент. Відомо, що чоловік був 1988 року народження, його травми виявилися несумісними з життям – смерть настала миттєво. На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» та слідчо оперативна група. Точні деталі трагедії пригоди встановить слідство.