На вул. Руденко чоловік викинувся з 16-го поверху. | Дарниця.org

На вул. Руденко чоловік викинувся з 16-го поверху.

Розміщено Птн, 05/04/2019 - 18:40

Трагічний випадок стався 30 березня, близько 8:30 ранку.

За словами поліції, загиблий чоловік зі своїм другом розпивали спиртні напої. Після чого він викинувся з вікна 16-го поверху житлового будинку на вул. Лариси Руденко, 10. Сестра загиблого перебувала в стані шоку і відмовилася коментувати даний інцидент. Відомо, що чоловік був 1988 року народження, його травми виявилися несумісними з життям – смерть настала миттєво. На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» та слідчо оперативна група. Точні деталі трагедії пригоди встановить слідство.

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