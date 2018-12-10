На вул. Олійника жінка викинулася з вікна дев'ятого поверху

Нещодавно, з вікна дев'ятого поверху житлового будинку за адресою вул. Олійника, 8 викинулася 57-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

За словами сусідів загиблої, 57-річна жінка проживала в квартирі 74 зі своїм чоловіком. Сімейна пара була нетовариською. Подружжя цуралося сусідів. Місцеві жителі не можуть сказати, що спонукало жінку похилого віку на такий вчинок.

Чоловік загиблої відмовився давати будь-які коментарі з цього приводу. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.