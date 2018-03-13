На въезде в парк Партизанской славы в Киеве демонтированы запрещающие движение знаки

В киевский парк Партизанской славы беспрепятственно могут заезжать автомобили. Ранее установленные на въезде в парк запрещающие дорожные знаки теперь демонтированы по неизвестным причинам.

Депутат Киевсовета Юрий Сулыга (фракция “Солидарность”) поинтересовался у директора КП СЗН Дарницкого района Людмилы Филинской, по каким причинам по парку Партизанской Славы беспрепятственно разъезжают автомобили.

Депутат обнаружил, что въезд в этот парк свободно разрешен со стороны Гостиного переулка (пересечение со Славгородским переулком). Этим и пользуются безответственные автовладельцы, не обращая внимания на возмущение посетителей парка, среди которых подавляющее большинство – семьи с детьми.

Примечательно, что когда-то в месте заезда были установлены запрещающие дорожные знаки, но по неизвестным причинам они были демонтированы.

Юрий Сулыга попросил Людмилу Филинскую предоставить информацию о законности демонтажа запрещающих проезд знаков и принять меры для ограничения в парке движения автомобилей.

Источник: kievvlast.com.ua