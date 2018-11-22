На Урлівській касир обміну валют намагався вкрасти 50 тис. євро

На минулому тижні затримали шахрая, який намагався викрасти 50 тисяч євро! У фіктивному пункті обміну валют по вул. Урлівська сталося наступне: зловмисник, видаючи себе за касира отримав від клієнта 50 тисяч євро, після чого намагався втекти через раніше підготовлене «таємне вікно». Шахраєм виявився 23-річний уродженець Криму. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Будьте уважні у пунктах обміну валют! Далі – деталі справи…