На Урлівській касир обміну валют намагався вкрасти 50 тис. євро | Дарниця.org

На Урлівській касир обміну валют намагався вкрасти 50 тис. євро

Розміщено Чтв, 22/11/2018 - 11:12

На минулому тижні затримали шахрая, який намагався викрасти 50 тисяч євро! У фіктивному пункті обміну валют по вул. Урлівська сталося наступне: зловмисник, видаючи себе за касира отримав від клієнта 50 тисяч євро, після чого намагався втекти через раніше підготовлене «таємне вікно». Шахраєм виявився 23-річний уродженець Криму. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Будьте уважні у пунктах обміну валют! Далі – деталі справи…

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