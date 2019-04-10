На улице Промышленная в Бортничах в скором времени может появится освещение стоимостью 433,4 тыс. гривен. | Дарниця.org

На улице Промышленная в Бортничах в скором времени может появится освещение стоимостью 433,4 тыс. гривен.

Розміщено Срд, 10/04/2019 - 17:44

На улице Промышленная в Бортничах в скором времени может появится освещение. КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” заключило соответствующее соглашение с ООО “Спектрум Девелопмент” стоимостью 433,4 тыс. гривен. Закупка была проведена без конкурса, при этом ни договора, ни техзадания в открытом доступе нет, что является прямым нарушением закона “О публичных закупках”.

Стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 7 марта 2019 года КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” (КП “Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району Києва”) (*) заключило договор с ООО “Спектрум Девелопмент” (ТОВ “Спектрум Девелопмент”) (**) на строительство сети наружного освещения ул. Промышленная в Дарницком районе. Стоимость выполнения работ – 433,4 тыс. гривен.

Закупка была проведена без конкурса. При этом договор так и не был опубликован в системе Prozorro, что является нарушением закона “О публичных закупках”. Связаться с КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” редакции КВ не получилось, так как длительное время ни на один из номеров телефонов не отвечали. В Дарницкой РГА, которой подчинено данное КП, в ответ на запрос журналистов КВ, ответили, что телефоны у предприятия не работают, и как связаться с ним - они не знают.

Источник: kievvlast.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло