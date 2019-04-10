На улице Промышленная в Бортничах в скором времени может появится освещение стоимостью 433,4 тыс. гривен.

На улице Промышленная в Бортничах в скором времени может появится освещение. КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” заключило соответствующее соглашение с ООО “Спектрум Девелопмент” стоимостью 433,4 тыс. гривен. Закупка была проведена без конкурса, при этом ни договора, ни техзадания в открытом доступе нет, что является прямым нарушением закона “О публичных закупках”.

Стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 7 марта 2019 года КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” (КП “Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району Києва”) (*) заключило договор с ООО “Спектрум Девелопмент” (ТОВ “Спектрум Девелопмент”) (**) на строительство сети наружного освещения ул. Промышленная в Дарницком районе. Стоимость выполнения работ – 433,4 тыс. гривен.

Закупка была проведена без конкурса. При этом договор так и не был опубликован в системе Prozorro, что является нарушением закона “О публичных закупках”. Связаться с КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” редакции КВ не получилось, так как длительное время ни на один из номеров телефонов не отвечали. В Дарницкой РГА, которой подчинено данное КП, в ответ на запрос журналистов КВ, ответили, что телефоны у предприятия не работают, и как связаться с ним - они не знают.

Источник: kievvlast.com.ua