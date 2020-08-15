На Троєщину з Позяків пустили новий маршрут.

Деснянський та Дарницький райони тепер сполучатиме новий маршрут № 511.

Маршруту загального користування, працюватиме в режимі маршрутного таксі № 511, і возитиме пасажирів від вулиці Милославська – до станції метро «Позняки» .

За постійною схемою: вул. Милославська – вул. Закревського – Керченська площа – бульв. Перова – просп. Визволителів – вул. Будівельників – бульв. Верховної Ради – просп. Миру – Дарницька площа – Харківське шосе – вул. Тростянецька – вул. Ахматової – вул. Драгоманова – просп. Григоренка – просп. Бажана – ст. м. «Позняки».

Джерело: FB