На станциях метро Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская заменят советские турникеты. | Дарниця.org

На станциях метро Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская заменят советские турникеты.

Розміщено Втр, 21/01/2020 - 13:58

В 2020 году на 15 станциях столичного метро появятся новые турникеты для бесконтактной оплаты проезда. Старые турникеты будут демонтированы.

Об этом на странице в Facebook написал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что современные турникеты были заказаны в Словении у компании Riko за более чем 100 миллионов гривен. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 на станции Площадь Льва Толстого.

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Источник: focus.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло