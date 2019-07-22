На ст. м. Позняки отказались от жетонов. | Дарниця.org

На ст. м. Позняки отказались от жетонов.

Розміщено Пн, 22/07/2019 - 18:20

 С 15 июля первые две станции киевского метро отказались от жетонов. Оплату с помощью жетонов упразднили также на «Нивках», «Ипподроме» и «Теремках». С 21 июля к ним присоединилась станция «Позняки».

Стоит отметить, что в киевском метро отменяют продажу жетонов в первую очередь на тех станциях, где наиболее популярны электронные способы оплаты. Потом выведут жетоны из употребления и на других станциях. Таким образом столичный метрополитен до 30 октября намерен окончательно отказаться от пластиковых кружков для оплаты проезда. Пока новшество вводят в одном из вестибюлей станций, чтобы люди постепенно отвыкали от жетонов и у них было время выбрать наиболее удобный способ электронной оплаты.

Как свидетельствует статистика, из полутора миллионов ежедневных пассажиров метро 10−15 процентов еще пользуются жетонами, которые продают в кассах. В конце октября метрополитен Киева окончательно откажется от жетонов. Их заменят несколькими видами электронной оплаты проезда.

Источник: fakty.ua

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