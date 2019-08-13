На сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють ремонт.

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» триває капітальний ремонт електрофільтру №2. Ремонт дасть змогу підвищити надійність роботи обладнання і є черговим кроком до підвищення екологічності в роботі заводу. Про це заявив директор заводу Сергій Крикун, повідомляють у КП «Київтеплоенерго».

«Оновлений електрофільтр мінімізує ці показники, а також значно підвищить надійність роботи обладнання та якість діяльності всього заводу. Оновлення обладнання ми проводимо системно. За останні роки ми завершили капітальний ремонт електрофільтрів №3 та №4. Наразі тривають роботи на фільтрі №2, який працює з 2003 року. За цей час його електроди уже зносилися, а метал піддався корозії, тож наразі він потребує повної реконструкції. Також запланований ремонт електрофільтру №1. До початку опалювального сезону в електрофільтрі №2 планують повністю замінити електроди, яких лише на одному фільтрі понад 160. Кожен із електродів висотою 7,5 метри. Це найактивніші частини електрофільтру, адже саме вони за допомогою магнітного поля збирають на собі частинки пилу, які виходять із котла разом із гарячим повітрям після спалювання сміття. Після цього пил струшується у спеціальні резервуари і потрапляє у шлак, а очищене повітря виходить через димову трубу назовні».

За його словами, на електрофільтрі встановлять нові газоходи, двигуни, редуктори, відремонтують трансформатори, замінять електричне обладнання, теплову ізоляцію та захисне покриття, частково оновлять арматуру. Електрофільтр обладнають сучасною автоматичною системою управління, що дозволить у режимі онлайн контролювати рівень напруги та інші виробничі показники.

Крім того, цього року на заводі планують завершити капітальний ремонт крану твердих побутових відходів та котла №2, а також замінити один із бойлерів, які гріють воду для тепломереж міста. Паралельно на «Енергії» ведуть підготовчі роботи до реалізації проекту хімічної очистки димових газів згідно з європейськими стандартами.