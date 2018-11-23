На Ревуцького з’явився котячий дім | Дарниця.org

На Ревуцького з’явився котячий дім

Розміщено Птн, 23/11/2018 - 17:40

Неподалік будинку по вул. Ревуцького, 25 з’явився справжній котедж для вуличних котів

Його спорудили небайдужі місцеві жителі, аби вуличні тварини мали змогу десь сховатися від холоду і негоди. 

Всередині він розділений на секції, кожна з яких має окремий вхід. Також у будиночка є дах, який частково відкидається.

За словами депутата Київради Лариси Дегтярьової: «Ось таку домівку, справжній «КОТедж», побудували небайдужі до котячої долі люди та взяли на себе відповідальність доглядати, прибирати та годувати кошенят! Відтепер, кожен може долучитись до цієї доброї справи».

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