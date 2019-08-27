На Ревуцького «Київтеплоенерго» замінить 5 км тепломереж. | Дарниця.org

На Ревуцького «Київтеплоенерго» замінить 5 км тепломереж.

Розміщено Втр, 27/08/2019 - 19:00

КП «Київтеплоенерго» продовжує масштабну програму реконструкції і капітального ремонту теплових мереж. Зокрема, роботи тривають у Дарницькому районі. На вулиці Ревуцького замінять 5 км зношених трубопроводів, що постачають тепло та гарячу воду до 10 житлових будинків і одного дитячого садочку.

«Ця адреса увійшла до списку заміни, адже трубопроводи вже давно відпрацювали свій ресурс і потребували капітального ремонту. Так, за останні три роки на вулиці Ревуцького було виявлено і ліквідовано 26 аварійних пошкоджень тепломереж.

Кожного разу це призводило до перебоїв у постачанні послуг киянам. Тому, щоб забезпечити стабільне теплопостачання, було прийнято рішення замінити на цій ділянці 5 км зношених трубопроводів на нові», – зазначив директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький.

За його словами, для забезпечення опалення використовуються нові попередньо ізольовані трубопроводи, у яких термін безаварійної роботи 25 років. А для гарячої води – пластикові труби зі строком служби не менше 30-40 років.
Де у Києві з’являться такі нові мережі можна дізнатися на карті ремонту
https://kte.kmda.gov.ua/gmap.

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