На Позняках затримали водія з пістолетом

Минулого тижня на проспекті Бажана біля метро «Позняки» затримали парубка на Range Rover, який катався з пістолетом в машині. Кажуть, що хлопець був у неадекватному стані. На місце події прибули правоохоронці. Далі – подробиці події…
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