На Позняках затримали водія з пістолетом | Дарниця.org

На Позняках затримали водія з пістолетом

Розміщено Срд, 21/11/2018 - 10:22

Минулого тижня на проспекті Бажана біля метро «Позняки» затримали парубка на Range Rover, який катався з пістолетом в машині.
Кажуть, що хлопець був у неадекватному стані. На місце події прибули правоохоронці. Далі – подробиці події…

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