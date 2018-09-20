На Позняках появился МАФ для ведьм?

Странное объявление на картонном листе появилось на одном из киосков, который установлен в ряду из МАФов между остановкой трамвая №8 и подземным переходом, ведущим к станции метро "Позняки". На листе от руки перечисляется: "хрущи, блохи, крысы, мыши, тараканы, муравьи, клопы, прусаки и другая нечисть".

Прохожие теряются в догадках, что означает эта надпись: ассортимент товара или меню заведения. Но оказывается все намного проще: так торговец рекламирует свой товар – дешево и сердито. Он торгует семенами, ядами и химикатами.

Впрочем, по соседству торгуют рыбой, мясом, овощами, есть так же два киоска с шаурмой, и никого не смущает соседство с ядами. Как шутят местные жители, они давно привыкли к странностям, вони и "шанхаю", который возник возле остановки трамвая.

Источник: kiev.segodnya.ua