На Позняках появятся общеобразовательная школа на 1080 учеников, начальная школа на 360 учеников, детский сад на 280 учеников и школа искусств? | Дарниця.org

На Позняках появятся общеобразовательная школа на 1080 учеников, начальная школа на 360 учеников, детский сад на 280 учеников и школа искусств?

Розміщено Срд, 29/05/2019 - 15:27

Во втором микрорайоне жилого столичного массива Позняки появятся общеобразовательная школа на 1080 учеников, начальная школа на 360 учеников, детский сад на 280 учеников и школа искусств. Организационно-правовые мероприятия по строительству учебных заведений планируется осуществить до конца декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты приняли решение обратиться к Киевскому городскому председателю с просьбой дать поручение соответствующим подразделениям КГГА и скорректировать границы детального плана территории микрорайона.

«Городу очень нужны новые учреждения образования на Позняках-2, однако мы не можем начать строительство из-за отсутствия детального плана территорий. Именно поэтому депутаты обратились к мэру, чтобы соответствующие департаменты провели корректировку границ ДПТ и норм социальной инфраструктуры района. Только тогда мы сможем начать подготовку к строительству », — отметила председатель профильной комиссии Анна Старостенко.

Источник: bigkiev.com.ua

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