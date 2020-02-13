На Позняках остановку маршруток возле станции метро украсили елками

Возле станции метро "Позняки" в Киеве появилось необычное "украшение". Неизвестные высадили тут елки. Деревья воткнули в бетонные вазоны, которые расположены на тротуаре, где пассажиры заходят в маршрутки. Некоторые деревья уже успели вытащить из вазонов прохожие.

"Какое-то странное украшение. Такое впечатление, что после закрытия елочных базаров кто-то решил украсить наши бетонные джунгли и как попало воткнул эти елки в вазоны", – говорит Ольга Смольникова, жительница Позняков.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района нам сообщили, что появление елочек на остановке маршруток возле станции метро "Позняки", не их инициатива.

Не могут пояснить появление елок и на самой станции "Позняки". Там отмечают, что территория вне подземного перехода им не принадлежит.

Источник: segodnya.ua