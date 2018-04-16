На Позняках обікрали поліцейського

05 квітня у супермаркеті поблизу станції метро «Позняки» у співробітника Національної поліції витягли з кишені телефон. Про це розповів сам потерпілий.

Чоловік встав в чергу до терміналу поряд з виходом з торгового центру. У цей час поруч з ним знаходилася незнайома дама. Поліцейський закінчив свої справи, вийшов з торгового центру, засунув руку в кишеню куртки, де лежав телефон, і не виявив його на місці.

«Перші пару секунд, таких важливих для пошуку вкраденого «по гарячому», я витратив у пошуках хоч когось, хто б дав мені телефон подзвонити на мій. Але не факт, що ці секунди допомогли б мені відразу знайти вкрадене, так як особи жіночої статі, які мене вже встигли красиво обробити на виході, з відмінним досвідом своєї справи відразу пішли зовсім в іншому від мене напрямку», - розповів потерпілий.

Дзвінки на його телефон скидали, а незабаром і зовсім відключили. Переглядаючи записи з камер відеоспостереження, поліцейський згадав одну з дам, яка весь час крутилася біля нього в черзі до терміналу, активно роблячи вигляд, що розмовляє по телефону. Анатолій додав, що поки інформації замало, щоб знайти жінку та її напарницю.

Співробітник поліції попросив жителів столиці бути уважнішими зі своїм майном у місцях великого скупчення людей. А також звернувся до киян з проханням впізнати подруг і повідомити йому.

Сторінка потерпілого у соцмережі: https://www.facebook.com/anatolij.malar