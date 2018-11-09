На Позняках начнется массовое строительство | Дарниця.org

На Позняках начнется массовое строительство

Розміщено Птн, 09/11/2018 - 10:35

Комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решения «Об утверждении Детального плана территории в границах проспекта Петра Григоренко, ул. Анны Ахматовой, ул. Драгоманова, ул. Ревуцкого, ул. Николая Бажана в Дарницком районе Киева».

Площадь территории, включенной в детальный план составляет около 300 гектаров и ограничивается:

- север - промрайоном Березняки;
- восток - 6-ым микрорайоном Харьковского массива;
- юг - жилым массивом Осокорки;
- запад - жилым массивом Позняки.

В план включены следующие жилые микрорайоны: 5-й, 6-й, 7-й, микрорайоны Позняков и промрайон Позняки.

В 6-м микрорайоне Позняки запроектировано размещение 12-этажного жилого дома по ул. Драгоманова, 31с, первый этаж которого должна занимать школа искусств на 500 учеников, и жилой комплекс «Лебединый», часть которого в настоящее время уже строится. В составе этого ЖК предусмотрено размещение детского учебного заведения на 100 мест.

В 7-ом микрорайоне Позняки также планируется строительство жилых домов с подземными паркингами по ул. Драгоманова, 35 и ул. Драгоманова, 35/55. На придомовых территориях предполагается размещение гостевых автостоянок, детских площадок, зон отдыха для взрослого населения, спортивных площадок, хозяйственных зон.

Численность населения, согласно проекту детального плана, вырастет на 3648 человек - с 52,4 тыс. до 55,9 тыс.

Вокруг озера Лебединое запланировано создание зоны отдыха с благоустроенными пешеходными дорожками, велодорожками, спортивными и детскими площадками.

Планируется строительство меридиональной магистрали Троещина-Осокорки - основной планировочной оси левобережья, частью которой станет просп. Григоренко. Дорога длиной 22 километра пройдет от ул. О. Бальзака, вдоль железнодорожных путей, по просп. Григоренко. Основная проезжая часть проспекта имеет в проекте по 3 полосы в каждом направлении, между которыми пройдет линия скоростного трамвая.

В течении 20 лет детальным планом предусмотрено строительство пятиэтажных гаражей на территории ГСК «Энергетик», «Энергетик-2» и «Славутич» на 14 350 автомобилей.

Источник: kyiv.comments.ua

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