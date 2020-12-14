На Позняках начали разбирать жилой дом.

Дом, в котором 21 июня прогремел сильный взрыв, начали разбирать рабочие. Части здания будут измельчать с помощью дробилки. Когда закончатся работы, не сообщается.

В Киеве в жилом массиве Позняки рабочие приступили к демонтажу жилого дома, пострадавшего от взрыва в июне этого года. Планируется здание разобрать полностью.

Так, на крыше дома рабочие разрезают бетонные плиты, которые будут снимать с помощью башенного крана. Была разобрана лифтовая кабина.

Издание отмечает, что некоторые части здания будут измельчать с помощью специальной дробилки, установленной рядом с разрушенным домом.

Источник: korrespondent.net