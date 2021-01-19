На Позняках молодой отец спускал с горки детей в полиэтиленовом пакете.
В понедельник, 18 января, в заснеженном Киеве отец посадил детей в пакет и спустил их с заснеженной горки.
Соответствующие кадры опубликованы пользователем Facebook.
В частности, на кадрах видно, что действие происходит в районе Позняки: там склоны возле метро замело снегом, что привлекает взрослых и детей. Мужчина на видео садит двоих детей в огромный пакет и спускает с горки.
"В этом сезоне санки не в моде. В номинации лучший папа - побеждает папа этих детей", - подписала видео его автор.
Комментаторы сразу рассказали о возможных травмах из-за такого способа катания. Хотя часть пользователей похвалили молодого отца за изобретательность.
Источник: kiev.strana.ua
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