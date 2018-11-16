На Позняках бобры строят плотину | Дарниця.org

На Позняках бобры строят плотину

Розміщено Птн, 16/11/2018 - 10:11

На озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.

Уже насчитали до десятка поврежденных деревьев, а одно деревце бобрам даже удалось повалить в воду. Местные жители не удивляются таким действиям животных.

"То, что на озеро вернулись бобры, свидетельствует о том, что оно чистое. Тут плавает много уток, есть рыба. А бобры пилят деревья, потому что им это дано от природы. Дорожки вокруг озера не освещаются уже более четырех лет. Мы неоднократно обращались с этим вопросом в мэрию, но там бездействуют. Вот бобры в темноте и обживают территорию вокруг озера", – рассказал нам местный житель Александр.

Cотрудники коммунальных служб осмотрели поврежденные деревья и сообщили, что будут обвязывать подпиленные и целые стволы металлической сеткой, чтобы сохранить их от острых зубов бобров. Некоторые из растений подпилены настолько сильно, что вот-вот упадут в воду.

Источник: www.segodnya.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло