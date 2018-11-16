На Позняках бобры строят плотину

На озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.

Уже насчитали до десятка поврежденных деревьев, а одно деревце бобрам даже удалось повалить в воду. Местные жители не удивляются таким действиям животных.

"То, что на озеро вернулись бобры, свидетельствует о том, что оно чистое. Тут плавает много уток, есть рыба. А бобры пилят деревья, потому что им это дано от природы. Дорожки вокруг озера не освещаются уже более четырех лет. Мы неоднократно обращались с этим вопросом в мэрию, но там бездействуют. Вот бобры в темноте и обживают территорию вокруг озера", – рассказал нам местный житель Александр.

Cотрудники коммунальных служб осмотрели поврежденные деревья и сообщили, что будут обвязывать подпиленные и целые стволы металлической сеткой, чтобы сохранить их от острых зубов бобров. Некоторые из растений подпилены настолько сильно, что вот-вот упадут в воду.

Источник: www.segodnya.ua