На подходе обустройство озера между станциями метро "Осокорки" и "Позняки" | Дарниця.org

На подходе обустройство озера между станциями метро "Осокорки" и "Позняки"

Розміщено Чтв, 11/11/2021 - 14:36

Озеро Серебряный Кол известно большинству киевлян, хотя далеко не все знают его по названию. Оно располагается между станциями метро "Осокорки" и "Позняки", у проспекта Бажана, и отлично видно из проезжающих по этой магистрали автомобилей. К радости всех местных жителей, берега озера скоро превратятся в современное общественное пространство

Здесь появится ухоженная пешеходная зона, беседки, скамейки, фонтан, амфитеатр, специальные территории для тихого отдыха, для выгула собак.

Не забудут и об увлекающихся спортом - для них предусмотрены спортплощадки, теннисный корт. Планируется создать еще памп-трек - специальную велосипедную трассу с чередование ям, кочек и контруклонов, без ровных участков.

Ввиду пандемии коронавируса проект парка решили не обсуждать на оффлайновых общественных слушаниях, а провести их в интернете.

Планируется, что парк будет обустраиваться в пять этапов. До 22 ноября каждый желающий может ознакомиться с проектом и написать свои замечания, отправив их по интернету. На странице проекта в Facebook обещают, что все предложения будут изучены проектировщиками и учтены.

Источник: kiev.vgorode.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло

Сайт "группа комнат"