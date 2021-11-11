На подходе обустройство озера между станциями метро "Осокорки" и "Позняки"

Озеро Серебряный Кол известно большинству киевлян, хотя далеко не все знают его по названию. Оно располагается между станциями метро "Осокорки" и "Позняки", у проспекта Бажана, и отлично видно из проезжающих по этой магистрали автомобилей. К радости всех местных жителей, берега озера скоро превратятся в современное общественное пространство

Здесь появится ухоженная пешеходная зона, беседки, скамейки, фонтан, амфитеатр, специальные территории для тихого отдыха, для выгула собак.

Не забудут и об увлекающихся спортом - для них предусмотрены спортплощадки, теннисный корт. Планируется создать еще памп-трек - специальную велосипедную трассу с чередование ям, кочек и контруклонов, без ровных участков.

Ввиду пандемии коронавируса проект парка решили не обсуждать на оффлайновых общественных слушаниях, а провести их в интернете.

Планируется, что парк будет обустраиваться в пять этапов. До 22 ноября каждый желающий может ознакомиться с проектом и написать свои замечания, отправив их по интернету. На странице проекта в Facebook обещают, что все предложения будут изучены проектировщиками и учтены.

Источник: kiev.vgorode.ua