На перехресті Драгоманова і Ахматової зник «Кошик Добра»
Кілька днів тому непрацюючий контейнер для збору одягу «Кошик Добра», що знаходився на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової раптово зник.
На місці боксу лишилася тільки купка сміття.
Натомість, на вході-виході з парку «Позняки» з’явився ще один контейнер.
Відтепер тут знаходяться вже два бокси.
Маємо надію, що контейнери для збору непотрібного одягу не будуть зникати, а зміна їх розташування диктуватиме лише бажання поставити їх у найбільш ефективному місці
Додати коментар