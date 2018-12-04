На перехресті Драгоманова і Ахматової зник «Кошик Добра» | Дарниця.org

На перехресті Драгоманова і Ахматової зник «Кошик Добра»

Розміщено Втр, 04/12/2018 - 09:47

Кілька днів тому непрацюючий контейнер для збору одягу «Кошик Добра», що знаходився на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової раптово зник.

На місці боксу лишилася тільки купка сміття. 

Натомість, на вході-виході з парку «Позняки» з’явився ще один контейнер.

Відтепер тут знаходяться вже два бокси.
Маємо надію, що контейнери для збору непотрібного одягу не будуть зникати, а зміна їх розташування диктуватиме лише бажання поставити їх у найбільш ефективному місці

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