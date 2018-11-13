На озері «Сонячне» поставили хрест | Дарниця.org

На озері «Сонячне» поставили хрест

Розміщено Втр, 13/11/2018 - 10:07

Вже тривалий час на прибережній території озера «Сонячне» між ресторанами «Хата Рибака» (вул. Ревуцького, 2) та Рибне Місце» (вул. Ревуцького, 2г) розташовується незрозумілого походження релігійний хрест. 

На розп’ятті відсутні будь-які написи та розпізнавальні знаки. 

Цікаво, що ж символізує даний хрест, хто встановив його, хто надав дозвіл тощо? Питань більше, ніж відповідей.
Очевидно, необхідно звертатися за офіційними поясненнями до районної влади…

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