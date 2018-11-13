На озері «Сонячне» поставили хрест

Вже тривалий час на прибережній території озера «Сонячне» між ресторанами «Хата Рибака» (вул. Ревуцького, 2) та Рибне Місце» (вул. Ревуцького, 2г) розташовується незрозумілого походження релігійний хрест.

На розп’ятті відсутні будь-які написи та розпізнавальні знаки.

Цікаво, що ж символізує даний хрест, хто встановив його, хто надав дозвіл тощо? Питань більше, ніж відповідей.

Очевидно, необхідно звертатися за офіційними поясненнями до районної влади…