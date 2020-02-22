На озере Вырлица замечены редкие птицы - синицы усатые.

В Киеве на озере Вырлица заметили редких для киевской местности птиц - синиц усатых. Фотографиями пернатого гостя поделился Игорь Червоненко.

Известно, что в семействе толстоклювых синиц насчитывают около 20 представителей, но, как правило, все они обитают в тропических странах, Гималаях и Китае. Лишь один вид этого семейства - синица усатая - представлен в орнитофауне Украины.

Эта птица внешне очень напоминает своих тропических родственников и на птиц, обитающих на наших территориях, совсем не похожа.

Источник: kiev.vgorode.ua