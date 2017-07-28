На Осокорки и Оболонь будет ходить теплоход
Киевский речной порт отпраздновал свой 120 день рождения!
Мы благодарны всем, кто разделил с нами это знаменательное событие в нашей истории.
Деток развлекали аниматоры и ведущие, на сцене разыгрывали билеты на самые популярные прогулочные программы, а главным сюрпризом стал – 40-ка килограммовый торт, который могли попробовать все желающие.
Особую благодарность хотим выразить Ресторан и Кондитерская "Калина" за реализацию этого кондитерского шедевра.
Также было анонсировано открытие новых прогулочных маршрутов на Оболонь и Осокорки.
Прокатиться на теплоходах в этих направлениях можно:
- «Оболонь» Сб/Вс – 12:30, 19:00
- «Осокорки» Сб/Вс – 15:30
Отправление с причала №11
Спасибо за ваш выбор и доверие!
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