На Осокорках затримали банду грабіжників | Дарниця.org

На Осокорках затримали банду грабіжників

Розміщено Чтв, 05/17/2018 - 09:59

14 травня у приватному секторі на Осокорках поліція затримала небезпечних грабіжників. Операцію проводили співробітники підрозділу особливого призначення КОРД.

За попередніми даними, зловмисники «працювали» в Київській області - грабували будинки. Зазвичай злочинці брали коштовності, гроші, злитки дорогоцінних металів і ювілейні монети. 

За інформацією правоохоронців, на вулиці 94-я Садова затримали 5 осіб. При обшуку їх автомобілів поліція знайшла викрадені речі. У понеділок вони обікрали будинок в селі Процеве (Бориспільський район Київської області). Копи спіймали грабіжників по «гарячим слідам». Зловмисники їхали на трьох автомобілях.

Один з очевидців розповів, що крім монет і грошей, в автомобілях грабіжників знайшли кулі для травматичної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група і пересувна криміналістична лабораторія.

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