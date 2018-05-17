На Осокорках затримали банду грабіжників

14 травня у приватному секторі на Осокорках поліція затримала небезпечних грабіжників. Операцію проводили співробітники підрозділу особливого призначення КОРД.

За попередніми даними, зловмисники «працювали» в Київській області - грабували будинки. Зазвичай злочинці брали коштовності, гроші, злитки дорогоцінних металів і ювілейні монети.

За інформацією правоохоронців, на вулиці 94-я Садова затримали 5 осіб. При обшуку їх автомобілів поліція знайшла викрадені речі. У понеділок вони обікрали будинок в селі Процеве (Бориспільський район Київської області). Копи спіймали грабіжників по «гарячим слідам». Зловмисники їхали на трьох автомобілях.

Один з очевидців розповів, що крім монет і грошей, в автомобілях грабіжників знайшли кулі для травматичної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група і пересувна криміналістична лабораторія.