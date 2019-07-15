На Осокорках викинувся з вікна народний артист України. | Дарниця.org

На Осокорках викинувся з вікна народний артист України.

Розміщено Пн, 15/07/2019 - 19:17

11 липня на вулиці Срібнокільська, 22а з балкона викинувся чоловік похилого віку.
Очевидці інциденту знайшли записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати у трагедії і повідомити про все синові.
Пізніше стало відомо, що загиблий був народним артистом України та колишнім вокалістом ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Сусіди розповіли, що пенсіонера звали Василь. Він був неконфліктний і часто сидів на лавочці на дитячому майданчику біля будинку. Періодично його відвідував син. Раніше Василь був військовим і займався велосипедним спортом. Чоловік самостійно піднімав велосипед на п'ятий поверх. Однак останнім часом часто скаржився на сильний біль в ногах.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло