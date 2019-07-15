На Осокорках викинувся з вікна народний артист України.

11 липня на вулиці Срібнокільська, 22а з балкона викинувся чоловік похилого віку.

Очевидці інциденту знайшли записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати у трагедії і повідомити про все синові.

Пізніше стало відомо, що загиблий був народним артистом України та колишнім вокалістом ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Сусіди розповіли, що пенсіонера звали Василь. Він був неконфліктний і часто сидів на лавочці на дитячому майданчику біля будинку. Періодично його відвідував син. Раніше Василь був військовим і займався велосипедним спортом. Чоловік самостійно піднімав велосипед на п'ятий поверх. Однак останнім часом часто скаржився на сильний біль в ногах.