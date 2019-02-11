На Осокорках сталася потужна пожежа у двоповерховому будинку

У п'ятницю, 08 лютого на вул. Міжозерна сталася пожежа. Горів двоповерховий приватний будинок.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 19:20.

За попередньою інформацією, вогонь охопив будинок площею 100 квадратних метрів. Полум'я виривалося з вікон будівлі, а також прогорів дах. Основною складністю при гасінні пожежі було відсутність гідрантів поблизу. Через це рятувальникам доводилося підвозити воду.

Лише до 21:00 пожежу вдалося локалізувати і тільки о 23:15 - повністю ліквідувати. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також чергували медики та патрульні. Причину пожежі буде встановлювати слідство.