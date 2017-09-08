На Осокорках п'яний водій насмерть збив дівчинку
В ніч на 07 серпня по вул. Садова (дачний масив Осокорки) сталася трагедія – внаслідок ДТП загинула дитина. Водій Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і збив відразу трьох дітей. Від наїзду одна дівчинка (9 років) із велосипедом відлетіла на десяток метрів - на неї припав основний удар. Вона ще була жива до приїзду медиків, проте реанімаційні заходи лікарів не дали результату, дитина померла у кареті «швидкої». Другу, 11-ти річну дівчинку госпіталізували з переломами ключиці та стегна. Хлопчик відбувся переляком.
Винуватець трагедії – 32-річний уродженець Луганщини, який після зіткнення ще й намагався зловити таксі, аби втекти з місця пригоди, проте його затримали правоохоронці. Обурені мешканці намагалися «розірвати» водія. Вчинити самосуд не дали поліцейські. Алкотестер показав 2.23 проміле. Пізніше в поліції підтвердили, що перебуваючи у стані сп'яніння, водій автомобіля не впорався з керуванням і збив двох дітей, які йшли по узбіччю.
Слідчим відділом ГУНП у місті Києві внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.
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