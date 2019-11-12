На Осокорках под застройку отдали часть проезжей магистрали. | Дарниця.org

На Осокорках под застройку отдали часть проезжей магистрали.

Розміщено Втр, 12/11/2019 - 18:36

На столичных Осокорках вспыхнул скандал из-за захвата застройщиком части улицы. Речь идет об участке ул. Срибнокильской недалеко от станции метро "Осокорки". Тут неизвестные оградили большим забором часть улицы, отобрав у автомобилистов возможность для проезда. Интересно, что идентичный участок есть на противоположной части улицы, в районе станции метро "Позняки", но там на проезжую часть никто не позарился.

В этом месте дорога была разделена небольшим островком в виде клумбы. Теперь часть проезжей магистрали закрыли забором. На ограде коричневого цвета нет никакой информации о том, что тут собираются строить или почему оградили забором территорию.

В КК "Киевавтодор" нам сообщили, что у застройщика есть все необходимы разрешительные документы на застройку части магистрали.

    "Застройщик уже согласовал временную схему дорожного движения с КП "Центр организации дорожного движения" на время выполнения строительных работ и за собственные средства нанес там дорожную разметку и установил дорожные знаки. Мы не имеем отношения к этому вопросу, землю выделила Киеврада. Застройщик показал сотрудникам Дарницкого ДЭУ свои документы и поставил перед фактом. Что именно там собираются строить – нам неизвестно", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Дорожники говорят, что их могут известить об изменении схемы дорожного движение через день или два.

    "Например, когда прорывает теплотрассу, то нас уведомляют об этом на второй день и утверждают временную схему дорожного движения без нас. Так произошло и в случае со Срибнокильской", – поясняют дорожники.

В КП "Центр организации дорожного движения" сайту "Сегодня" сообщили, что им ничего не известно о появлении загадочного забора на части улицы Срибнокильской.

    "Завтра отправим на место специалистов. Будем разбираться, что именно случилось на улице", – сообщил Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

Источник segodnya.ua

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