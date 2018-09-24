На Осокорках черговий конфлікт

22 вересня в результаті конфлікту на території житлової забудови на Осокорках поліція затримала близько 50 осіб.

За словами прес-секретаря Дарницького УП ГУНП в місті Києві Інни Гамалій: група активістів зламала паркан на території, що охороняється, будівельного майданчика за адресою пр-т Григоренка, 40.

«Приблизно 50 чоловік, які грубо порушували громадський порядок і вчиняли хуліганські дії, доставлені до територіального управління поліції, де будуть встановлені їх анкетні дані», - зазначила Гамалій.

Вона уточнила, що більшість затриманих є охоронцями забудови, яких доставили в поліцію для з'ясування особи.

Також затримано двох активістів, які ламали паркан на будівництві.



Постраждалих в результаті конфлікту немає.

«Слідчі нададуть правову кваліфікацію дій правопорушників. За попередніми висновками правоохоронців, ця подія буде кваліфікуватися як хуліганство», - додала прес-секретар Дарницького райуправління.