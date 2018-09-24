На Осокорках черговий конфлікт | Дарниця.org

На Осокорках черговий конфлікт

Розміщено Пн, 24/09/2018 - 16:16

22 вересня в результаті конфлікту на території житлової забудови на Осокорках поліція затримала близько 50 осіб.

За словами прес-секретаря Дарницького УП ГУНП в місті Києві Інни Гамалій: група активістів зламала паркан на території, що охороняється, будівельного майданчика за адресою пр-т Григоренка, 40.

«Приблизно 50 чоловік, які грубо порушували громадський порядок і вчиняли хуліганські дії, доставлені до територіального управління поліції, де будуть встановлені їх анкетні дані», - зазначила Гамалій.

Вона уточнила, що більшість затриманих є охоронцями забудови, яких доставили в поліцію для з'ясування особи.
Також затримано двох активістів, які ламали паркан на будівництві.


Постраждалих в результаті конфлікту немає.
«Слідчі нададуть правову кваліфікацію дій правопорушників. За попередніми висновками правоохоронців, ця подія буде кваліфікуватися як хуліганство», - додала прес-секретар Дарницького райуправління.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло