На місці знищеного радіоринку активно зводять новий житловий комплекс

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював події навколо резонансної справи радіоринку (метро «Харківська»), котрий, врешті-решт капітулював перед наполегливим забудовником.

Станом на 17 грудня, на місці колишнього радіоринку розгорнулося масштабне спорудження житлового комплексу.

Швидкими темпами зводять поверх за поверхом. Присутня спецтехніка та десятки будівельників.

Навіть відкрилася точка з продажу житла ще не спорудженого будинку.

Неподалік будівництва захаращена територія – прямо біля пішохідного тротуару тут розмістилося величезне звалище будівельних відходів.

Ймовірніше за все – це уламки знесених будівельних МАФів. На місці активно копирсаються незрозумілі особи…

До речі, нещодавно відбувся погром МАФів на території Дарницького ринку по вул. Бориспільська. За чутками, саме сюди подалися приватні підприємці зі знищеного радіоринку. Куди ж подітися торовцям від «всюдисущої руки правосуддя» в особі столичної влади?..