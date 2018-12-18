На місці зниклої кавомашини з’явився МАФ | Дарниця.org

На місці зниклої кавомашини з’явився МАФ

Розміщено Втр, 18/12/2018 - 17:41

Ще зовсім недавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював офіційне підтвердження законності місцезнаходження автівки з продажу кави на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової, а також зненацьке і незрозуміле зникнення транспортного засобу згодом.

Здавалося б все – ситуацію вичерпано! Та не так сталося, як гадалося - щойно звільнена зелена зона знову зайнята! Цього разу на місце кавомашини прийшов банальний МАФ. 

Вочевидь, із аналогічним підприємницьким профілем.

Та й на новоспеченій тимчасовій споруді вже наклеєний припис, в якому КП «Київблагоустрій» пропонує власнику кіоску надати дозвільні документи на розміщення МАФу, у протилежному випадку... 

Хоча, чого гадати - лишилося трохи зачекати! Та й навіть якщо дозволу немає, впевнені - власник домовиться! І тимчасова споруда буде мати всі дозвільні документи.

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