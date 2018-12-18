На місці зниклої кавомашини з’явився МАФ

Ще зовсім недавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював офіційне підтвердження законності місцезнаходження автівки з продажу кави на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової, а також зненацьке і незрозуміле зникнення транспортного засобу згодом.

Здавалося б все – ситуацію вичерпано! Та не так сталося, як гадалося - щойно звільнена зелена зона знову зайнята! Цього разу на місце кавомашини прийшов банальний МАФ.

Вочевидь, із аналогічним підприємницьким профілем.

Та й на новоспеченій тимчасовій споруді вже наклеєний припис, в якому КП «Київблагоустрій» пропонує власнику кіоску надати дозвільні документи на розміщення МАФу, у протилежному випадку...

Хоча, чого гадати - лишилося трохи зачекати! Та й навіть якщо дозволу немає, впевнені - власник домовиться! І тимчасова споруда буде мати всі дозвільні документи.